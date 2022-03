Il sindaco di Sinnai Tarcisio Anedda ha ricevuto oggi la classe 2^H della Scuola primaria di via Caravaggio, accompagnata dal Dirigente scolastico Giovanni Gugliotta e dalle insegnanti.

Gli alunni hanno ottenuto un prestigioso riconoscimento nell'ambito del Concorso scolastico nazionale "Annalisa Durante - La forza rigeneratrice della memoria", ottenendo il primo premio nella sezione Arte.

Il tutto attraverso la presentazione di un plastico che racchiude numerosi elementi legati alla figura di Annalisa Durante che perse la vita nel 2004, all'età di 14 anni, nell'ambito di un attentato di stampo mafioso.

L'opera esprime un messaggio di speranza attraverso simboli quali, ad esempio, l'abbraccio della giovane verso i bambini e le sette farfalle che simboleggiano gli organi che i familiari della giovane decisero di donare e che sono stati fondamentali per salvare delle vite umane.

Il plastico è stato realizzato interamente dalle bambine e dai bambini della classe 2^H e ha previsto l'utilizzo esclusivo di materiali riciclati, facendo, in tal modo assumere al lavoro anche un significato importante dal punto di vista dell'educazione ambientale. "Il vostro lavoro e il vostro impegno per diffondere il valore della legalità – ha affermato il sindaco Anedda – rappresentano un esempio per tutta la nostra comunità, proprio quella comunità che avete rappresentato con onore a livello nazionale".

