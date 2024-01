I rifiuti c'erano e in abbondanza, nonostante gli interventi di bonifica effettuati anche di recente. Sulla circonvallazione di Sinnai questa mattina sono stati raccolti scarti di ogni genere, plastiche in particolare (soprattutto bottiglie), abbandonati dagli incivili in transito.

L’iniziativa è stata portata avanti dell’associazione Plastic Free Odv Onlus, nata nel 2019 con lo scopo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica. Tante le adesioni.

Soddisfazione è stata espressa da Alice Cappai, referente dell'associazione per il Comune di Cagliari e provincia. Con i volontari e col patrocinio del Comune di Sinnai, hanno partecipato l'Ufficio Tecnologico, la Cosir (che gestisce il servizio della raccolta differenziata a Sinnai), con la Polizia locale, impegnata a garantire la sicurezza durante tutta la mattinata.

Il prossimo appuntamento è per il 4 febbraio.

© Riproduzione riservata