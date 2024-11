Venerdì, dalle 17,30 alle 19,30, l’Aula Consiliare del Comune di Sinnai ospiterà il convegno “Mai più sola”. L'evento, organizzato dall’ amministrazione comunale e aperto a tutta la cittadinanza, sarà un’occasione per riflettere e avrà come obiettivo quello di sensibilizzare e informare la comunità sul fenomeno della violenza di genere. I relatori, in un'ottica multidisciplinare, analizzeranno i temi del femminicidio, gli aspetti giuridici della tutela, i suoi riferimenti normativi e pratici assieme ad una necessaria riflessione di carattere socioculturale. Un'occasione unica per comprendere le dinamiche di un processo spesso discusso dai media, ma raramente spiegato in modo chiaro e approfondito. I lavori saranno moderati dalla vice sindaca Katiuscia Concas.

“L'amministrazione comunale, con l'organizzazione di questo evento- ha detto Concas-conferma il proprio impegno contro la violenza di genere, condannando ogni forma di violenza e discriminazione. Il cambiamento parte dalle nostre azioni quotidiane, dalla famiglia, la scuola e le istituzioni diffondendo quei valori come il rispetto libertà e dignità".

L’evento sarà un momento di formazione fondamentale per chiunque desideri comprendere meglio le misure di tutela previste dalla legge per le vittime di violenza, e per approfondire il ruolo delle istituzioni e della società civile nell’affrontare questo grave fenomeno. L'ingresso è aperto a tutti.

