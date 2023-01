La Giunta comunale di Sinnai ha approvato le manifestazioni del “Carnevale Sinnaese 2023 - Cranovali Sinniesu 2023".

La gestione della manifestazione è affidata alla collaborazione della Pro Loco Sinnai, dell’Associazione Culturale “Is Cerbus” e all’associazione culturale e di promozione sociale “Sinnai & Dintorni” che, partecipando direttamente agli eventi correlati, ne garantiscono l’autenticità, unicità e connotazione.

Per giovedì 16 febbraio è prevista nella mattinata la sfilata in maschera per le vie di Sinnai.

Il 17 l'appuntamento è rivolto alle classi aderenti alla proposta culturale per l’anno scolastico 2022/2023, con il supporto del VAB Sinnai. Il 25 febbraio si terrà la sfilata di carri, di maschere allegoriche per le vie del paese. A seguire la premiazione. In serata si rinnoverà la parodia de su “Cranovali mottu”. Domenica 26 febbraio la Pentolaccia. Nel pomeriggio per le vie del paese verrà proposta la rappresentazione de Is Cerbus con la partecipazione di 2 maschere ospiti e de Is Cerbixeddus.

