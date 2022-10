Una serie di appuntamenti con le associazioni di Protezione civile delle Vab: Sinnai da ieri accoglie le rappresentanze delle associazioni delle Vab d'Italia (Vigilanza antincendi boschivi), che si sono ritrovate nella sede locale della zona industriale di Loceri, accolte anche dal sindaco Tarcisio Anedda nel suo ruolo di primo responsabile della difesa del territorio.

Una giornata piena con scambio anche di opinione e di esperienza nella lotta al fuoco: “È stata una giornata estremamente importante e costruttiva-ha spiegato il sindaco Anedda: la protezione civile ha oggi un ruolo sempre più importante in Sardegna e non solo contro gli incendi, a difesa dell'ambiente e del territorio. Ben vengano questi confronti”.

Si è parlato di protezione civile, soprattutto della lotta agli incendi, ci si è confrontati alla presenza dei tantissimi ospiti anche alla presenza di Pasquale Belloi direttore generale della Protezione civile regionale, del comandante dei Vigili del fuoco di Cagliari Maria Pannuti, del suo vice Lampis del responsabile della pianificazione regionale della Protezione civile Antonio Usai.

A fare gli onori di casa alle Vab nazionali, il presidente della "Vab Sarda ambiente" di Sinnai, Claudio Moriconi: “Una associazione in fortissima crescita che a metà ottobre ha ospitato in pineta a Sinnai anche la manifestazione Io Non Rischio che ha avuto un grosso successo”.

Oggi altri appuntamenti previsti sul territorio.

