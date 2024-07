Nella sede del Consiglio comunale del vecchio municipio di Sinnai è stato inaugurata in serata la mostra di Paolo Mereu, un hobbista in pensione che ha trasformato la sua passione per il modellismo in vere e proprie opere d'arte.

Lavorando i suoi materiali (legno in particolare), Mereu ha creato in miniature di tutte le chiese di Sinnai comprese quelle delle due parrocchie Santa Barbara e Sant'Isidoro, di Sant'Elena, Santa Vittoria, San Cosma e Damiano. E ancora il cocchio di Sant'Elena, is traccas di Sant'Efisio, la carrozza della regina d'Inghilterra, il carretto siciliano, i casotti del Poetto.

La mostra, inaugurata dalla sindaca Barbara Pusceddu, può essere visitata domani e domenica. Viene proposta in occasione dei festeggiamenti in onore della patrona di Sinnai, Santa Barbara. Mesi fa, era stata esposta nella chiesa di Santa Vittoria con grande successo.

