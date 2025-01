Tempo di bilanci alla Polizia locale di Sinnai sull’attività svolta nel corso dell’anno appena trascorso. «In merito al mio primo anno di comando, afferma il capitano Giuseppe Fiori, da 13 mesi al comando della sede, «posso dirmi sufficientemente soddisfatto del lavoro svolto pur in carenza di organico. Siamo stati chiamati a intervenire nelle più disparate materie, dall’attività di Polizia ambientale, anche in conseguenza dell’introduzione del sistema di raccolta “puntuale” ovvero attuata con i mastelli tracciati col sistema di “Tagrif”, all’attività di Polizia commerciale, in particolare per l’attività di vendita sulle aree pubbliche, all’attività di prevenzione randagismo e tutela benessere animale, alla continua attività di Polizia edilizia per la verifica degli abusi diffusi nel territorio, solo per elencarne alcune, nonché per l’attività di Polizia stradale nel centro urbano e nelle frazioni marine, presidio delle scuole e attività di infortunistica stradale che rappresentano il core business dell’attività».

A metà dicembre è entrata in vigore la modifica del codice della strada che tanto clamore ha suscitato sia sugli organi di stampa che nei social, proprio a causa dell’inasprimento di molte sanzioni relative a violazioni che il legislatore considera particolarmente gravi, per cui è stato introdotto anche l’istituto della “sospensione breve” della patente, o particolarmente riprovevoli, come, per esempio la violazione della sosta sugli stalli di sosta riservati alle persone con disabilità, che è giunta sino a 330 euro di sanzione pecuniaria e 4 punti di decurtazione dalla patente.

«A distanza di un mese», fa sapere il comandante della Polizia locale di Sinnai, «dopo il primo periodo di sensibilizzazione e assimilazione dei nuovi provvedimenti, è giunto il momento di far rispettare, con il consueto buon senso, anche le nuove disposizioni del codice della strada a vantaggio della sicurezza stradale, in particolare della categoria degli utenti deboli. Riscontriamo, inoltre, la diminuzione del numero di monopattini circolanti a seguito delle stringenti disposizioni che sono state introdotte, alcune delle quali di immediata vigenza, quali l’utilizzo del casco obbligatorio anche per i maggiorenni e l’introduzione, entro pochi mesi, dell’assicurazione e del contrassegno obbligatori».

Di recente sono stati assunti due nuovi agenti che, però non hanno comportato l’incremento dell’organico per via di un pensionamento e delle dimissioni di un altro agente. Attualmente l’organico è composto da soli 10 operatori compreso il comandante ed il vice comandante, a fronte di una dotazione organica che dovrebbe essere di 22 operatori più cinque agenti stagionali.

«Per razionalizzare le risorse umane», dice Fiori, «è stato introdotto un nuovo sistema di verbalizzazione in strada che comporta l’uso di tablet e stampanti termiche e che consentono di scaricare i dati, in tempo reale nel cloud del gestionale, eliminando il lavoro di inserimento manuale dei dati che, storicamente, comportava l’assorbimento di ore di lavoro che potranno essere dedicate ad altre incombenze».

In merito al tipo di violazioni contestate dalla Polizia Locale di Sinnai, quelle più numerose sono quelle relative al divieto di sosta, con oltre 900 sanzioni contestate su un totale di 1095 sanzioni al codice della strada, di cui 24 per mancato rispetto degli stalli riservati alle persone con disabilità.

Numerose sono state, inoltre, le sanzioni comminate alle aziende impegnate nella messa in opera di sottoservizi e che hanno omesso di ripristinare le condizioni di sicurezza della carreggiata, al termine dei lavori.

«Il nostro paese», conclude il capitano Fiori, «è particolarmente vasto, è caratterizzato dalla presenza delle frazioni montane e marine, pertanto richiede un grande impegno per il controllo del territorio che non può essere attuato se non con un adeguato organico dato che la Polizia Locale è l’unico servizio comunale che garantisce due turni, pertanto, deve necessariamente prevedere una adeguata consistenza per ciascun turno, tenuto conto di ferie, permessi e riposi».

