A vincere è stato un giovane. Nel pomeriggio si è fermato nell’edicola-tabaccheria del Centro commerciale Le Palme a Sinnai, gestito da Alfio Atzeni, ha acquistato due schede “Il Miliardario” e col 22 ha vinto mezzo milione di euro. Un colpaccio di tutto rispetto.

Domani il giovane fortunatissimo, forse di Sinnai, o forse di passaggio, che comunque è stato visto solo in qualche occasione nel centro commerciale, andrà in banca per sbrigare le pratiche necessarie per avere quella importante quantità di soldi.

Lui ha speso 10 euro, per due schede. Nella prima che ha controllato è apparso il 22, il numero magico con la straordinaria vincita. Ha borbottato qualche parola con le due commesse Erika e Dolores, ha avuto la conferma della vincita, poi è scomparso tra i clienti senza che nessuno si sia accorto di nulla.

«Nel mio locale», dice felicissimo Atzeni, «si sono in passato registrate diverse vincite importanti da trecentomila, cinquantamila, diecimila, cinquemila euro. E tantissime altre più leggere. Questo è un colpo davvero grosso. Il nome del vincitore? Non lo conosco. E, poi, in questi casi il nome non si fa mai. Complimenti e tanti auguri a lui».

