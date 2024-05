Una festa fra riti religiosi e civili che vuole essere soprattutto un inno alle campagne. Da domani, Sinnai festeggia Sant'Isidoro, il Santo agricoltore, molto amato anche a Sinnai.

Il Comitato presieduto quest'anno da Luca Pispero ed il parroco don Sandro Piludu hanno preparato la sagra nei particolari, rispettivamente per la parte civile e per quella religiosa.

I festeggiamenti civili inizieranno domani, venerdì 10 maggio, con un seminario su un tema suggestivo "Profumo di grano, di pane e di antichi dolci". L'appuntamento alle 16 nel salone parrocchiale. Prevista anche l'inaugurazione di una mostra su grano e biodiversità. Alle 17 nella Biblioteca comunale di Piazza Chiesa è in programma un seminario sulla genetica e sui prodotti agricoli. Alle 22, in Piazza Sant'Isidoro, gara poetica campidanese con gli improvvisatori Antonello Orrù, Paolo Zedda, Daniele Filia, Marco Melis. Alla chitarra Luca Tiddia.

Sabato seconda giornata della sagra: dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 21,30 si potrà assistere alla confezione dei cestini in giunco e fieno: il tipico "su strexe e fenu sinnaese", con la partecipazione di alcune esperte cestinaie. Alle 21,30 fuochi artificiali, a cura della ditta Contini di Serdiana. Alle 22, spettacolo musicale con gli "Alcool". Domenica 12 maggio alle 9 in piazza Sant'Isidoro si terrà un raduno di auto e moto d'epoca. Per tutta la giornata nel salone parrocchiale si potrà ancora assistere alla confezione de "Su Strexe e fenu". Alle 18 animazione per bambini . Alle 21 commedia "Mellus mottu che in su spidali" della Compagnia teatrale "Su stentu", di Serramanna.

MANIFESTAZIONI RELIGIOSE - Per quanto riguarda le manifestazioni religiose, per stasera e domani nella chiesa di Sant'Isidoro è in programma il triduo di preghiera. Sabato, alle 18,30, la benedizione dei trattori e di tutti i mezzi agricoli. Alle 19, la Messa solenne, concelebrata dal parroco don Sandro Piludu e da don Enrico Murgia. La messa sarà allietata dal coro S'Arrodia e dalle launeddas di Stefano Cara. Seguirà la processione col cocchio di Sant'Isidoro trainato dai buoi e con i trattori addobbati a festa. Parteciperanno anche il gruppo folk Sinnai, il gruppo "Su nuraghe", di Settimo, de "I messadoris" di Uta , della Pro Loco di Quartu, de is "Amigus" di San Sperate e Sant'Isidoro di Samassi. Sarà presente anche la banda musicale San Giuseppe, di Pirri.

Non mancheranno le launeddas a rendere ancora più suggestiva la processione.

Domenica alle 19 concerto di beneficienza con i cori "S'Arrodia" di Sinnai, e "Laeti cantores" di Cagliari.

