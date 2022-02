Incidente stradale la scorsa notte sulla nuova circonvallazione all'altezza della zona industriale di Luceri, territorio di Sinnai.

Ne è rimasto vittima un pensionato di 67 anni, residente a Maracalagonis, finito in ospedale in codice rosso. L'uomo era cosciente, ma la prognosi è legata agli accertamenti in corso.

Secondo i primi rilievi dei carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Quartu, il ferito viaggiava alla guida di una Audi 3 che per cause in via di accertamento, è volata fuori strada.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio con l’arrivo di una ambulanza del 118.

Il ferito è stato così soccorso e accompagnato in ospedale.

