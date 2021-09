Sono stati portati in ambulanza al Brotzu in codice rosso i due coniugi ustionati nell’esplosione avvenuta ieri poco prima di mezzanotte nelle campagne di Sinnai.

Marito e moglie, secondo una prima ricostruzione, si trovavano nella loro abitazione, che affaccia su via Emilia, quando, per una fuga di gas, c'è stata la deflagrazione causata da un innesco involontario. I due, sui 50 anni, sono rimasti ustionati in varie parti del corpo.

Sono stati accompagnati d'urgenza al Brotzu. Ingenti i danni all'abitazione: sono stati distrutti i vetri e altre parti della casa ma non ci sono state conseguenze per la struttura. Sul posto i vigili del fuoco che si sono occupati degli accertamenti sulla casa per le conseguenze dell'esplosione e per ricercarne le cause.

