"Mai più sola". Di questo si è parlato in un convegno organizzato dall’amministrazione comunale a Sinnai per dire no alle violenze sulle donne. I lavori sono stati introdotti dalla sindaca Barbara Pusceddu. L'assessore comunale Roberto Demontis ha analizzato il problema dei femminicidi dal punto di vista medico-legale. Il sostituto procuratore Gilberto Ganassi ha proposto la visione di un cortometraggio incentrato sul reato di violenza sessuale.

Sono intervenuti anche Beatrice Miceli, Bernardette Roli, Simona Torre, Andrea Mulas che hanno parlato del problema in tutti i suoi drammatici risvolti. La vicesindaca Katiuscia Concas ha chiuso i lavori. Con una riflessione. «Tutti possiamo dare un contributo al contrasto e alla prevenzione della violenza in tutte le sue forme sia fisica che verbale. Dobbiamo partire dai gesti quotidiani, dalla famiglia che deve insegnare ai nostri figli il rispetto per la persona, per la libertà e la dignità. Dalla scuola che ha un ruolo importante nella formazione e nella educazione degli uomini del futuro. Oggi l'amministrazione comunale di Sinnai ha voluto dare il suo contributo».

