Sono quasi 400 le domande presentate per ricevere il bonus idrico integrativo 2022 per un totale di circa 30mila euro che verranno erogati da "Acqua Vitana", la società che gestisce il servizio idrico a Sinnai, alle famiglie in difficoltà economica, con un ISEE sino a € 13.000 o 20.000 per chi ha 4 figli a carico. La presentazione delle domande scade domani 30 dicembre 2022.

«Abbiamo assistito - dice Alberto Cortese, direttore generale di "Acqua Vitana" – a una grandissima risposta da parte dei nostri utenti. Il bonus integrativo rappresenta una misura di sostegno al reddito, finalizzata a fornire un aiuto concreto alle famiglie del nostro territorio, in un momento di grande incertezza economica. Si tratta di uno sconto che in alcuni casi raggiunge anche il 30% della spesa idrica. Nei giorni scorsi inoltre l’Autorità di regolazione ha deliberato in merito all’erogazione del bonus sociale 2021 e 2022 che ha subito notevoli ritardi dovuti a problematiche relative alla normativa privacy».

«Il Bonus sociale idrico integrativo - aggiunge Alberto Cortese - sarà erogato nella prima bolletta utile direttamente dal gestore Acqua Vitana. Si ricorda che l’agevolazione è calcolata sulla base della spesa idrica sostenuta nel 2022».

