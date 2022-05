Sono quattro i feriti, due in gravi condizioni, del terribile incidente avvenuto questo pomeriggio lungo la nuova orientale sarda a Sinnai.

All'interno della galleria “Arcu Sa Porta”, al chilometro 12, un’auto si è scontrata frontalmente con un camion.

I feriti più gravi sono i due conducenti, trasportati al Brotzu di Cagliari e al Policlinico di Monserrato entrambi in codice rosso con l’elisoccorso e in gravi condizioni ma – a quanto si apprende – non in pericolo di vita.

Sul posto immediato l’intervento dei Vigili del fuoco, delle ambulanze del 118 e della Polizia stradale. E’ intervenuto anche il personale dell’Anas, che ha chiuso temporaneamente il tratto della nuova Statale 125 e deviato il traffico per consentire i soccorsi e i rilievi.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata