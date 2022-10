Vanno avanti i lavori per la riqualificazione dell'area all'ingresso della pineta di Sinnai: l'intervento si sta concretizzando con un finanziamento di 400mila euro che il Comune ha ottenuto nel 2018.

Oggi come previsto è iniziata la manutenzione del manto stradale. “Si tratta – come ha dichiarato l'assessora ai lavori pubblici Aurora Cappai - della posa di un primo strato di sottofondo stradale che sarà più avanti coperto con un tappetino di finitura color rosso che sarà steso tra qualche mese, a conclusione di una serie di interventi previsti nel progetto di completamento. Tra questi, l'allargamento di una piccola parte della viabilità che dal baretto si sviluppa in discesa verso l'ingresso. Realizzate anche le barriere in legno per la messa in sicurezza dell'area lungo la strada”.

Raffaele Serreli





