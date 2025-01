Sinnai ha perso la sua nonnina centenaria. Si chiamava Giuseppina Manca e aveva 104 anni.

Era originaria di Maracalagonis, ha vissuto a lungo in diversi centri e a Nurri in particolare, dove ha lavorato come impiegata delle Poste. A Nurri ha anche conosciuto il marito Luigi Pedditzi, anche lui di Maracalagonis, che faceva il forestale. Aveva anche tanti parenti a Sinnai dove ha vissuto gli ultimi 46 anni, facendo parte dell’Azione cattolica e della Legio Maria. Viveva con la figlia, Maria Ausilia Pedditzi, nel quartiere del musicisti, e con la figlia e il genero Pierangelo Soi ha fatto più volte i pellegrinaggi a piedi da Sinnai a Bonaria.

Si è occupata anche del pellegrinaggio della Madonnina nei quartieri di Sinnai: una donna di fede, mamma di cinque figli, quattro maschi e una femmina.

Stava benissimo sino a poche settimane fa, una memoria di ferro, rivangava con lucidità fra le pieghe del passato anche lontano e aveva un buon appetito. Poi qualche acciacco.

Mercoledì è morta, con la notizia che a Sinnai ha suscitato grande commozione. Ieri pomeriggio i funerali nella parrocchia di Santa Barbara che la nonnina ha frequentato con intensità e grande fede. Cordoglio è stato espresso anche dalla sindaca Barbara Pusceddu a nome della comunità.

