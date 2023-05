L'iniziata voluta da una volontaria, Sara De Cortes, a Settimo San Pietro ha avuto il successo sperato con diversi giovani arrivati in via 1 Maggio con sacchetti, pinze e guanti. Hanno così ripulito l'intera area adiacente la via che ospita anche il Parco degli ulivi, raccogliendo bottiglie e altri rifiuti abbandonati sul terreno.

Un esempio da seguire: già nei mesi scorsi un gruppo di donne del paese aveva ripulito alcune piazze. Come hanno fatto i ragazzi dell'Anffas che hanno rpulito il parco di via Gramsci dai rifiuti abbandonati. Un atto che non è stato solo dimostrativo ma concreto.

«Voglio esprimere a tutti - ha detto il sindaco Gigi Puddu - un sentito ringraziamento ai volontari per la sensibilità dimostrata per la salvaguardia dell’ambiente».

