Il Comune di Settimo San Pietro - proprietario dell’impianto - e il Tennis club Settimo, società concessionaria, hanno accolto la proposta della "ASD Sevenfit" di riqualificare uno spazio finora inutilizzato del Tc club Settimo, per adibirlo a campo di allenamento per l’Obstacle Course Racing (OCR), disciplina emergente che attira tanti appassionati.

«Sport e nuove opportunità, è questo uno dei nostri obiettivi – dice il sindaco Gigi Puddu – Il mondo delle discipline sportive è molto variegato ed anche a Settimo siamo sempre pronti ad accogliere nuove e interessanti idee. Come appunto quella arrivata dalla Asd Sevenfit».

