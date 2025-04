Erbacce nelle strade di Sestu che impediscono il passaggio nel marciapiedi.

Una crescita esponenziale della vegetazione nelle strade ha sollevato dubbi e perplessità da parte dei cittadini sestesi, a tal punto da trovare difficoltà anche solo a transitare nei marciapiedi a causa dell’invasione delle piante. La natura non fa sconti, la situazione infatti è comune di tutte le zone della cittadina. Via Costituzione, via Cagliari, via America, via Piave e diverse vie del quartiere Dedalo, sono tra le zone maggiormente segnalate dai cittadini, con molti di loro che si sono messi in autonomia per la pulizia delle strade.

Una problematica che non solo compromette il decoro urbano, ma rappresenta anche un potenziale rischio per la sicurezza dei pedoni. Per chiarire la questione, l’assessore ai servizi tecnologici Emanuele Meloni, ha dato rassicurazioni ai cittadini, dando anche una tempistica sulla durata dell’intervento: «Stanno per partire gli sfalci. In settimana abbiamo avuto una riunione programmatoria con la società che si occuperà dell’attività. L’ultima volta il tempo dedicato per completare l’intera cittadina è stato di tre settimane. Ci auguriamo di rispettare le stesse tempistiche, dall’inizio dei lavori, anche questa volta», ha concluso l'assessore.

