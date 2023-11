Un furgone è andato a fuoco stasera mentre percorreva la strada statale 387 all’altezza di Serdiana. Il conducente si è accorto di quello che stava accadendo ed è riuscito a mettersi in salvo in tempo, dando l’allarme assieme ad automobilisti in transito. L’uomo è rimasto illeso.

Solo tanta paura e ingenti danni per il furgone. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Dolianova e i Vigili del fuoco di Cagliari.

Il mezzo è stato rimosso subito dopo e il traffico ha ripreso a scorrere regolarmente. L’incendio pare si sia sviluppato dal vano motore, probabilmente a causa di un cortocircuito..

© Riproduzione riservata