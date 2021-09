Quasi 50mila euro per il servizio di custodia, pulizia e manutenzione dei cimiteri e degli impianti sportivi di Senorbì. L’amministrazione comunale ha approvato il progetto di gestione delle strutture sportive attraverso l’impiego di personale a tempo determinato con le assunzioni tramite cantieri occupazionali e con il coinvolgimento delle cooperative.

È stato inoltre sottoscritto un accordo con le società utilizzatrici degli impianti al fine di una gestione responsabile delle strutture assegnate; le quali dovranno farsi carico di parte delle spese (sono state applicate tariffe minime) per il recupero dei costi vivi di gestione: acqua, corrente elettrica, combustibile per il riscaldamento dell’acqua.

Il servizio tecnico edilizia-urbanistica del Comune di conseguenza ha stanziato 46500 euro per garantire il servizio di custodia e manutenzione degli impianti sportivi “Renato Sirigu” e dei cimiteri di Senorbì e delle frazioni Arixi e Sisini. Con l’adesione al bando “Sport missione” l’amministrazione cittadina ha ottenuto un finanziamento di 900mila euro per l’ampliamento e la completa ristrutturazione dell’area sportiva di via Nenni.

