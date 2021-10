A Senorbì ci sarà presto un nuovo parco a misura di bambino. Sono iniziati i lavori per la realizzazione del parco giochi nella scuola dell’infanzia in località Simieri, nella nuova lottizzazione alla periferia del paese verso Selegas. Il progetto predisposto dall’ufficio tecnico comunale prevede la messa in opera di diversi giochi per il divertimento dei più piccoli; inoltre verrà realizzata la nuova pavimentazione attraverso l’utilizzo di una gomma elastica per esterno ad assorbimento d’urto, indicata anche per attutire le cadute.

Verrà utilizzato materiale riciclato, nel rispetto della natura e dell’ambiente. "Riteniamo molto importante investire in opere pubbliche pensando soprattutto a migliorare la qualità della vita delle famiglie", ha detto il sindaco Alessandro Pireddu. Per completare i lavori in programma è stato necessario accorpare i contributi del Fondo di sviluppo e coesione della Regione previsti delle annualità 2020 e 2021 per un totale di quasi 80mila euro. Soldi stanziati per la riqualificazione dei parchi cittadini.

