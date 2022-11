Una biblioteca sempre più ricca. Sono in arrivo i nuovi libri acquistati dall’amministrazione comunale e destinati alla biblioteca allestita nella Casa Lonis, nel centro del paese. Si tratta di un investimento pari a 6100 euro: 4.600 stanziati dal bilancio comunale per acquistare i volumi dalle librerie del territorio e altri 1.500 euro ottenuti attraverso la partecipazione a un bando indetto dal Ministero per i Beni e le attività culturali finalizzato a ottenere risorse per il sostegno del libro e della filiera dell’editoria libraria.

"La biblioteca comunale può rappresentare anche uno stimolo in più per far appassionare gli studenti alla lettura e aiutarli a sviluppare una propria autonomia di pensiero", dice il sindaco Alessandro Pireddu.

Alcuni anni fa la Giunta comunale, a inizio mandato, aveva deciso di trasferire la biblioteca dal Centro giovanile Loi Zedda (verso Sant'Andrea Frius) alla Casa Lonis, per rendere centrale il servizio per tanto tempo confinato in un locale alla periferia del paese e dare un segnale anche ai cittadini riguardo l’importanza della cultura. "Stiamo proseguendo nell’attuazione del progetto di valorizzazione della biblioteca avviato in questa legislatura", aggiunge l’assessora alla Cultura, Paola Erriu.

