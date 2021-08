L’amministrazione comunale di Senorbì ha approvato il progetto di manutenzione straordinaria e valorizzazione dell’area per gli insediamenti produttivi in località Lau De Murtas, nella quale ci sono circa venti attività produttive. Verranno realizzati lavori per un totale di mezzo milione di euro di investimento: soldi ottenuti dalla Regione nell’ambito di un piano per creare occupazione attraverso lo sviluppo e la modernizzazione delle aree industriali e artigianali dei Comuni che si trovano nelle zone interne della Sardegna.

Il progetto prevede la riqualificazione completa delle strade (verrà reso più sicuro il collegamento con il centro abitato) e la dotazione di nuovi servizi tecnologici a disposizione delle aziende alle prese con il periodo difficile per gli affari determinato dall’emergenza sanitaria ancora in atto. Verrà inoltre realizzata una pensilina fotovoltaica per favorire il risparmio energetico scommettendo sulle potenzialità delle energie rinnovabili.

"Le nuove sfide dettate da un mercato sempre più competitivo rendono necessari gli interventi per modernizzare l’area industriale e artigianale", dice il sindaco Alessandro Pireddu.

Gli investimenti sulle infrastrutture, almeno secondo i piani della Giunta comunale, dovrebbero convincere anche altri imprenditori del territorio a scommettere sulle potenzialità della storica zona industriale e artigianale situata al confine tra Senorbì e Suelli.

