La chiesa di Santa Lucia della frazione Arixi è inagibile. Il sindaco di Senorbì, Alessandro Pireddu, ha emesso l’ordinanza di divieto di utilizzo dei locali della chiesetta campestre in seguito al sopralluogo effettuato dal responsabile dell’ufficio tecnico comunale dopo i violenti acquazzoni dei giorni scorsi.

Dalle verifiche fatte è emersa la presenza di importanti lesioni nella muratura esterna della facciata esposta a est oltre al possibile distacco di materiale lapideo nella facciata ovest e al deterioramento diffuso del tavolato e del manto di copertura. Problematiche queste che determinano infiltrazioni tali da far sussistere un potenziale pericolo nell’uso dei locali, i quali perciò sono stati dichiarati inagibili.

La chiesetta versa da anni in condizioni precarie, come testimoniano le crepe sempre più profonde lungo le pareti. "I recenti eventi atmosferici hanno ulteriormente aggravato le condizioni generali e statiche, oltre ad aver provocato il distacco di intonaci e la caduta di calcinacci all'interno", si legge nell’ordinanza sindacale.

La Giunta comunale adesso dovrà recuperare le risorse necessarie per sistemare la chiesetta, utilizzata in occasione dei festeggiamenti in onore di Santa Lucia, la protettrice del paesello, che si svolgono sia in estate che nel mese di dicembre.

© Riproduzione riservata