A Senorbì c'è una nuova centenaria. Si tratta della signora Concetta Cossu, nata il 6 gennaio 1925 nella vicina Gesico, dove a soli quindici anni diventa la prima segretaria d’anagrafe del piccolo Comune dell’alta Trexenta, incarico che ha svolto con impegno e dedizione sino al 1948.

Due anni dopo, nel 1950, si sposa con Dante Collu, capodeposito del deposito munizioni di Gesico, dall’unione nascono quattro figli: Maria Leila. Vanna, Erasmo e Roberto (ex amministratore comunale di Senorbì, scomparso nel 2017). Si trasferisce con la famiglia a Senorbì nel 1960, portando avanti i suoi interessi di donna colta (da ragazzina aveva studiato in privato sino al secondo anno di Liceo) e grande appassionata di lettura. «Ha letto tutti i libri della biblioteca comunale del paese», svela la figlia Leila.

È curiosa, sempre pronta ai cambiamenti e gode di buona salute, non disdegna la tecnologia e in particolare i social (naviga abitualmente su Facebook), ma la sua più grande passione resta il mare. I famigliari le hanno organizzato una grande festa, alla quale hanno preso parte anche il sindaco Alessandro Pireddu e il parroco don Giancarlo Dessì. Al termine dei festeggiamenti ha ringraziato leggermente commossa tutti gli invitati, dando loro l’appuntamento per l’anno prossimo. «Sarei lieta di festeggiare nello stesso modo anche i 101 anni», ha detto la neo-centenaria, circondata dai suoi affetti più cari.

