Un cucciolo è stato investito in pieno centro a Senorbì e, ferito, si è riparato sotto la panchina in legno nella pensilina per l’attesa dell’autobus in Piazza Sant’Antonio. È accaduto questa mattina, nella strada principale della cittadina nel cuore della Trexenta.

Il cane è ferito a una zampa, inoltre ha un problema all’occhio che però non è addebitabile all’incidente.

Alcuni passanti, in particolare i clienti del bar centrale, hanno notato l’animale ferito e hanno avvertito il sindaco di Senorbì Alessandro Pireddu, il quale a sua volta ha allertato la Polizia locale. Il cane, forse di proprietà perché ben tenuto, verrà probabilmente portato nel canile convenzionato con il Comune di Senorbì almeno per essere curato.

