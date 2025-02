Inizieranno a breve i lavori per la realizzazione della Casa della salute di Senorbì. Una notizia tanto attesa dalla popolazione di un vasto territorio che comprende Trexenta, Gerrei e parte del Sarcidano, alle prese con problemi atavici riguardanti l'offerta e la qualità dei servizi-socio sanitari: liste d’attesa lunghissime, apparecchi vetusti, riduzione delle branche specialistiche e dei medici (diversi specialisti che, negli ultimi anni, hanno maturato il diritto alla pensione non sono ancora stati sostituiti).

È stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione dell’importante struttura sanitaria che sorgerà nella cittadina punto di riferimento (per numero di abitanti, estensione e servizi) della Trexenta. La sede scelta è quella adiacente al Poliambulatorio di via Campiooi, in modo da avere un unico polo sanitario in posizione strategica. Si tratta di un investimento da oltre due milioni e mezzo di euro.

È di quattro anni fa la pubblicazione, da parte dell’azienda della tutela alla salute di Cagliari (Ats), della procedura di gara per l’affidamento della progettazione esecutiva e definitiva della Casa della salute. La speranza è che questa sia davvero la volta buona per vedere finalmente le ruspe in azione.

© Riproduzione riservata