La Giunta comunale di Senorbì ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica di manutenzione e messa in sicurezza del municipio. A disposizione ci sono 100mila euro da spendere per realizzare gli interventi finalizzati al risanamento di ambienti che presentano infiltrazioni, muffe e umidità diffusa che ne compromettono l’uso e la normale funzionalità. Il quadro economico che ha ottenuto l’ok dell’esecutivo indica l’importo di 62000 euro per i lavori a base d’asta, 5800 euro per costi di sicurezza e 14961 euro di iva (al 22 per cento) ai quali vanno aggiunti 17284 euro che comprendono spese tecniche, spese per pubblicità, imprevisti e oneri vari.

Gli elaborati presentati in fase di approvazione del progetto (predisposto dall’ingegner Flavio Schirru) prevedono i seguenti interventi: messa in sicurezza della scala di accesso esterna con il rifacimento dei parapetti e pavimentazione, ripristino dei cornicioni e delle gronde dello stabile, impermeabilizzazione di balconi e terrazzi, ripristino intonaci e tinteggiature, verifica delle compartimentazioni interne e messa in sicurezza dell’impianto elettrico.

