L’amministrazione comunale di Senorbì sta portando avanti l’ambizioso progetto che prevede la riqualificazione degli edifici pubblici attraverso l’utilizzo delle fonti rinnovabili e in particolare dei sistemi fotovoltaici. L’obiettivo è valorizzare il patrimonio immobiliare del Comune, in particolare le scuole e il municipio, realizzando una serie di interventi in grado di migliorare l’efficienza energetica degli edifici e la sostenibilità della cittadina.

Sono conclusi i lavori per l’installazione dell’impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili sulla copertura del palazzo municipale, in pieno centro storico. Due gli obiettivi: auto-produrre energia senza alcuna emissione di gas nocivi per l’atmosfera terrestre e risparmiare sui consumi della bolletta.

La filosofia “green” sta prendendo sempre più piede nel centro della Trexenta: è stato approvato il progetto che prevede l’efficientamento energetico degli otto appartamenti del centro storico concessi dal Comune alle famiglie a basso reddito attraverso il Piano di edilizia residenziale economica. Con un investimento pari a 700mila euro si punta a ridurre i consumi con una serie di interventi di riqualificazione dello stabile.

