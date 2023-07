Il Comune di Sennori riqualifica il Parco Santa Vittoria trasformandolo in un’area verde attrezzata per lo sport e per il sociale, accessibile alle persone disabili, con giochi per i bambini, percorso ginnico e attrezzi per il fitness. Tutto ciò immerso fra gli alberi e con una spettacolare vista sul Golfo dell’Asinara.

I lavori sono finanziati con due linee di intervento grazie a un bando dei Servizi sociali che rientra nel “Decreto Sud” (DPCM 17 luglio 2020 art. 4- infrastrutture sociali) e sono in fase di ultimazione. Così come è in dirittura d’arrivo la gara d’appalto per la concessione quindicennale del Parco, con tanto di punto di ristoro, che si sta espletando proprio in questi giorni.

«Il Parco Santa Vittoria fa parte del “percorso vita” per gli sportivi e gli amanti delle attività motorie all’aperto, realizzato da questa amministrazione, che inizia all’entrata del paese e termina al campo sportivo “Basilio Canu”», spiega il consigliere con delega ai Servizi sociali, Pietro Sassu.

Le opere di riqualificazione prevedono una nuova recinzione lungo tutto il perimetro dell’area verde, nuovi cancelli d’ingresso, il livellamento del terreno in alcune zone del parco, la realizzazione di un’area di sosta per gli autoveicoli, la rimodulazione degli spazi e delle attrezzature per rendere tutto fruibile alle persone con disabilità.

«I giochi e le altre attrezzature potranno essere utilizzati anche dalle persone diversamente abili – precisa Sassu – le panche e le sedute sono state predisposte con uno sbalzo appositamente per consentire l’inserimento delle carrozzine. Ci sono le stazioni per gli allenamenti con diversi attrezzi quali anelli, barre per trazioni, jump squat, panca per addominali, la rastrelliera per sistemare le biciclette».

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata