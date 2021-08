Una serie di interventi sono già stati realizzati, altri sono in fase di conclusione. L’amministrazione comunale di Selegas sta portando avanti i lavori per la valorizzazione del centro abitato che prevede la sistemazione di strade e marciapiedi e il completamento del piano di efficientamento energetico.

"Stiamo per realizzare due importanti progetti – dice il sindaco Alessio Piras –, uno riguarda la sistemazione del marciapiede all'ingresso del paese nella strada per Senorbì e l’altro la sostituzione delle lampade del centro storico con i nuovi punti luce a risparmio energetico".

Capitolo illuminazione pubblica: verranno installati nuovi pali con luci a Led anche nella strada per Santa Vitalia e nel centro abitato della frazione Seuni. "Tra due anni il territorio comunale sarà dotato di un impianto di illuminazione del tutto nuovo, che consentirà di raggiungere tutti gli obiettivi prefissati per quanto riguarda il risparmio energetico", conclude Piras. Risparmio che, nei piani dell’amministrazione cittadina, potrà essere utilizzato per finanziare nuovi servizi per i cittadini.

Conclusi i lavori per la realizzazione del chiosco nel parco giochi che verrà inaugurato domani alle 18.30.

