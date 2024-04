Incidente stradale nell'abitato di Selargius.

Per cause in via di accertamento, due auto si sono scontrate, riportando entrambe danni. Nella collisione un giovane occupante di una delle due auto ha riportato ferite.

Dopo l’allarme sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Quartu che hanno effettuato i rilievi di legge, utili per ricostruire la dinamica dell’incidente.

In azione anche un’ambulanza del 118 che ha accompagnato il ferito in ospedale in codice giallo.

