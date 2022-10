Il fenomeno della sosta selvaggia si allarga al quartiere di Is Corrias a Selargius.

In particolare lungo via Goceano, dove decine di macchine parcheggiano senza regole: a ridosso degli incroci, e persino nel tratto riservato alla fermata del bus.

“Sta diventando una strada pericolosa”, racconta Andrea Ognissanti a nome dei residenti del rione, “e molto spesso si rischia un frontale”.

“Un problema noto”, la risposta del sindaco Gigi Concu che annuncia “l’installazione di archetti da posizionare in prossimità dell’incrocio tra via Goceano e via Gallura, dove la sosta selvaggia impedisce anche il regolare transito del pullman”.

