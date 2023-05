Una sedicente “cartomante” di Quartu Sant’Elena è stata arrestata dalla polizia. È indagata per una presunta estorsione ai danni di una concittadina di 53 anni.

Nei giorni scorsi la donna che si ritiene vittima di un raggiro si è presentata in commissariato per presentare denuncia: trovandosi in una situazione di disagio personale, si era rivolta alla 55enne per ricevere delle “prestazioni” in qualità di cartomante. Quest’ultima le aveva chiesto varie somme: dai 30 euro per la lettura delle carte ai 300 euro per altri tipi di rituali. Nei vari anni avrebbe ricevuto 13.500 euro.

Dato che non aveva ricevuto alcun beneficio, la 53enne aveva interrotto ogni forma di contatto con la sedicente cartomante ma questa, decisamente contrariata, aveva iniziato a telefonarle con insistenza, anche 35 volte al giorno, senza ricevere risposta, e ad inviare messaggi via WhatsApp con toni minacciosi. Arrivando persino a presentarsi a casa della presunta vittima aggredendola fisicamente e pretendendo 16mila euro a saldo delle prestazioni ricevute.

La 53enne aveva deciso infine di incontrarla in un esercizio pubblico per consegnarle un’iniziale somma pattuita: 250 euro. Gli investigatori del commissariato avevano però organizzato un appostamento e, avvenuto lo scambio di denaro, la “cartomante” è stata arrestata.

(Unioneonline/s.s.)

