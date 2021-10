Momenti di paura oggi a San Sperate per un incendio partito da un ricovero attrezzi che ha danneggiato un'abitazione, rendendone una parte inagibile.

L'episodio è avvenuto nella tarda mattinata. In quel momento in casa non c'era nessuno.

Le fiamme, partite da un magazzino esterno a causa di un cortocircuito, si sono propagate raggiungendo la cucina dell'abitazione.

Alcune persone che abitano nella zona hanno fatto scattare l'allarme.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno spento velocemente il rogo e i carabinieri della Compagnia di Iglesias.

Il fuoco ha danneggiato la cucina della casa, rendendola inagibile, e annerito le pareti di altre stanze.

(Unioneoline/v.l.)

