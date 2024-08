Incidente stradale questa sera sulla 554, all’altezza dell’incrocio tra Selargius e Sinnai.

Tre le auto coinvolte, sul posto il 118 per i soccorsi e una squadra dei Vigili del fuoco che ha messo in sicurezza veicoli e l’area. Stando alle prime informazioni non ci sarebbero feriti gravi.

Sulla statale traffico rallentato e automobilisti in coda.

(Unioneonline/v.f.)

