Vecchi pneumatici, plastica di ogni tipo ma soprattutto tante lattine e bottiglie di birra: la giornata ecologica promossa dall’Asd Podismo Sarroch, in collaborazione con la società multinazionale Bureau Veritas, ha permesso di ripulire la zona di Foxi. Armati di guanti e pettorine, i volontari si sono dati appuntamento in piazza Mercato, per poi camminare lungo la strada che porta a Foxi, e proseguire la bonifica dei rifiuti lungo la strada panoramica.

Il risultato di due ore di lavoro è stato impressionante: nonostante la zona sia stata oggetto in passato di altre giornate ecologiche, le squadre di pulizia ha riempito numerosi sacchi di rifiuti, e recuperato diversi ingombranti. Giuseppe Scioni, segretario della Asd Podismo Sarroch, e promotore delle iniziative che portano runners e semplici cittadini a dedicare qualche ora del proprio tempo per ripulire il territorio comunale, è soddisfatto de risultati: «All’appuntamento, nonostante sia stato organizzato in un giorno feriale, hanno partecipato più persone del previsto. Quello che più mi ha colpito di questa raccolta di rifiuti – in cui abbiamo stabilito il record delle bottiglie recuperate – è che, nonostante avessimo ripulito la zona di Foxi nei mesi scorsi, la mole di immondizia era comunque notevole. Presto, organizzeremo altri appuntamenti, individuando altre zone del nostro territorio in cui è necessario il nostro intervento».

