La piantumazione di essenze tipiche della macchia mediterranea, nuovi impianti di irrigazione: prosegue il progetto di miglioramento del verde pubblico portato avanti dal Comune di Sarroch.

Gli interventi stanno interessando diverse zone del centro abitato, dove sono state messe a dimora piantine di mandorlo, lentischio, mirto, corbezzolo, rosmarino ed elicriso.

Luca Tolu, assessore alle Politiche ambientali, illustra il programma dei lavori: «Gli interventi hanno riguardato principalmente due luoghi: piazza Carducci, riqualificata con nuove piantumazioni per restituire alla comunità uno spazio più curato e accogliente; e il Parco Pubblico, un luogo in cui continuiamo a investire, arricchito con nuovi alberi per renderne più ospitale il viale di ingresso. Infine, i lavori hanno interessato anche lo spartitraffico di Genniauri, con l'integrazione di nuove piante che contribuiranno a migliorare ulteriormente uno degli ingressi principali al paese. In previsione ci sono altri interventi che potenzieranno gli spazi verdi del centro cittadino e delle periferie di Sarroch».

