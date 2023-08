L’abbellimento del centro abitato passa anche dalla riqualificazione dell’impianto di illuminazione. Ne è convinta l’amministrazione comunale di Sant’Andrea Frius che, in una recente riunione di Giunta, ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione energetica dell’impianto di illuminazione pubblica.

Si tratta di un investimento importante per le casse di un piccolo Comune, un investimento che però è pensato anche nell’ottica del risparmio energetico nel lungo periodo.

L’intervento complessivo delle opere, quantificato in 998.000 euro, verrà attuato per lotti funzionali. Il primo lotto di intervento sarà dell’importo complessivo 300.000 euro al quale si farà fronte con fondi comunali già stanziati e derivanti dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione.

Il successivo progetto definitivo sarà predisposto per tale importo prevedendo, in via preferenziale, la sostituzione dei sostegni e dei corpi illuminanti, con armature di tipo Led (a risparmio energetico), nelle traverse interne delle Strade statali 387 e 547, nelle vie Cagliari, Libertà e Garibaldi.

«Tale intervento permetterà, oltre alla riqualificazione urbana e la valorizzazione del patrimonio architettonico pubblico e privato del nostro Comune, un notevole risparmio annuale e una riduzione dei costi di gestione e manutenzione dell’impianto», dice il sindaco Simone Melis.

