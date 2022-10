Tanta paura, ma per fortuna nessun ferito nell’incidente che ha visto ribaltarsi un pick up a pochi passi dalle scuole medie di San Sperate.

Il sinistro che ha coinvolto due auto è avvenuto intorno alle 16 di oggi.

Il pick up della Mitsubishi stava arrivando da Monastir, percorrendo via Pixinortu in entrata nel paese, e ha urtato un’Alfa che usciva da una traversa. Tanto è bastato per farlo ribaltare, occupando l’intera carreggiata e bloccando tutta la strada.

Via Pixinortu era (per fortuna) deserta a parte per i pochi ragazzi che frequentano la scuola anche la sera.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno proceduto a raccogliere le testimonianze dei conducenti coinvolti e incolumi, oltre che di alcuni testimoni sul posto.

Maurizio Pilloni

