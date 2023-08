Una cagnetta, sola e ferita a bordo strada, portata in salvo grazie alla cura e le attenzioni di alcuni cittadini di buon cuore, volontari e forze dell'ordine. È successo stamattina nel territorio di San Sperate: il giovane cane bianco è stato individuato stamani a bordo strada 130 dir, dopo che sarebbe stato presumibilmente investito.

Secondo quanto riportato, la cagnetta non muoveva le zampe posteriori e si è dimostrata molto impaurita. Non si sa se sia scappata e sono in corso le ricerche di eventuali padroni.

«Sul posto sono intervenuti in tanti», racconta Lidia Serra, vice presidente dell'associazione Anima Mundi. «Oltre ad alcune volontarie, sono intervenuti anche tanti abitanti preoccupati e la polizia municipale». Il pericolo imminente è passato, «ma ancora è presto per parlare delle condizioni dell’animale», spiega Serra. «Attualmente è ricoverata e sotto le cure del Bau Club di Elena Pisu, canile convenzionato».

