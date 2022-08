Incendio di un autobus sulla provinciale 24 vicino a San Basilio. Le persone a bordo hanno tempestivamente lasciato il mezzo mettendosi in sicurezza.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Mandas con un'APS e il supporto di un’autobotte: i pompieri hanno spento le fiamme che avevano coinvolto l'intero automezzo e messo in sicurezza l'area e la sede stradale.

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per le operazioni di soccorso. Il traffico ha ripreso a scorrere non appena sono state ultimate tutte le operazioni.

I Vigili del Fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause.

© Riproduzione riservata