Seppure a malincuore il pellegrinaggio a piedi da Sinnai alla basilica di Bonaria non si è fatto.

Il Comitato organizzatore ha optato per ragioni di sicurezza sanitaria per la celebrazione in parrocchia di una Messa: e a sorpresa, nella chiesa di Santa Barbara, è arrivata una copia del simulacro della Madonna di Bonaria.

L'hanno portata con un fuoristrada l’ordine laico dei frati mercedari e il rettore della basilica, padre Franco Podda. In chiesa nessuno sapeva di questa sorpresa. Grande è stata la commozione: a Sinnai è arrivato anche l'arcivescovo di Cagliari monsignor Giuseppe Baturi che ha concelebrato la messa del pellegrinaggio, con i parroci di Santa Barbara padre Gabriele Biccai (il vice parroco don Giudo Rossandich), e della parrochia di Sant’Isidoro, don Sandro Piludu. Presente anche l’ex parroco di Sinnai, don Giovanni Abis.

La messa è stata celebrata anche in ricordo del defunto parroco don Alberto Pistolesi e di due organizzatori del pellegrinaggio di Sinnai e Carloforte, morti di recente. Dopo la messa, hanno preso la parola il sindaco Tarcisio Anedda, l'ex parroco don Giovanni Abis e Pierangelo Soi, uno degli organizzatori dello storico pellegrinaggio da Sinnai a Bonaria: la statua della Madonna di Bonaria è stata poi nuovamente sistemata sul fuoristrada facendo rientro a tarda notte alla sua basilica.

"E' stata una grande emozione – ha detto Pierangelo Soi -: abbiamo dovuto rinunciare con grande sofferenza al pellegrinaggio a piedi per motivi di sicurezza. La Madonna è arrivata da noi”.

