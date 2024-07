Emergenza rientrata nella costa tra Sarroch e Pula: i sindaci Angelo Dessì e Walter Cabasino hanno emesso un’ordinanza di revoca al divieto di balneazione entrato in vigore ieri.

Il provvedimento era stato adottato dai due Comuni in seguito ai risultati delle analisi effettuate dall’Arpas sulle acque della costa, che avevano fatto emergere un superamento dei limiti dei parametri microbiologici in buona parte del litorale, dato non compatibile con la balneazione. Allarme rientrato, e spiagge della costa nuovamente aperte ai bagnanti, insomma: resta da capire quale sia stato il fattore scatenante che ha fatto aumentare la carica batteria presente nell’acqua. Per evitare nuovi episodi, i due sindaci hanno chiesto l’ausilio delle autorità competenti e disposto controlli lungo la costa.

