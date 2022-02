Dopo aver assistito a una rapina, non ci ha pensato due volte e si è messo all’inseguimento dell’auto con a bordo i due malviventi. È successo a San Sperate dove ieri sera, intorno alle 19.40, un uomo di origine africana, col volto travisato e armato di una scacciacani senza caricatore, è entrato nella farmacia Pusceddu e si è fatto consegnare l’incasso di 500 euro. Poi è uscito ed è fuggito su una macchina guidata da un complice.

Un cittadino, che dall’esterno del negozio aveva visto tutto, è salito sulla propria auto e ha cominciato a seguirli in contatto telefonico con i carabinieri.

A un certo punto però i due malviventi si sono divisi, l’autore dell'irruzione è sceso dalla macchina e il cittadino, dovendo fare una scelta, ha continuato a seguire quell’auto fino a Monserrato, dove sono arrivate le pattuglie dei militari da Quartu e da Cagliari, che hanno bloccato la Ford Fiesta in via Seneca. Al volante c’era un 49enne di Settimo San Pietro e nell’abitacolo il caricatore della pistola scacciacani utilizzata per il colpo, oltre ad alcuni elementi che potrebbero presto consentire di individuare l'autore materiale della rapina.

