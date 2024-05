Pericolo in via San Biagio, una piccola strada di Quartucciu che si snoda nel centro storico, per la caduta di calcinacci a causa delle infiltrazioni d’acqua che si protraggono ormai da tempo.

La pioggia forte della notte scorsa ha, infatti, scrostato la parete di una vecchia casa disabitata, già più volte segnalata come pericolante dalle e dai quartuccesi.

La strada è per ora stata interdetta al traffico sia veicolare che pedonale.

Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco per il sopralluogo. Subito dopo anche Paola Serra della polizia locale. Richiami anche gli operai del Comune che stanno chiudendo la strada.

Per il momento, secondo il racconto di alcuni testimoni, sembra sia stato complicato rintracciare i proprietari della casa. L’ultima segnalazione per quel muro pericolante risale allo scorso dicembre, era stato Cenzo Vargiu, quartuccese ed ex amministratore locale a richiamare l’attenzione, senza successo, degli uffici di via Nazionale.

«È così da anni, fino a quando non si farà davvero male qualcuno non interverranno. Le problematiche strutturali nella parete sono tangibili, aveva detto Vargiu, evidenziando che il Comune non si era preoccupato neanche di predisporre le transenne per limitare il traffico e mettere in sicurezza l’area.

© Riproduzione riservata