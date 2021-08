Una lite finita nel sangue. È avvenuto verso le 19 nei parcheggi del parco acquatico lungo la strada statale 125, a Quartucciu: un ragazzo è stato colpito con una coltellata da un uomo che si trovava con la sua famiglia. Il ferito è stato soccorso dal 118 e trasportato in elicottero all’ospedale Brotzu: non sarebbe in pericolo di vita.

I carabinieri della compagnia di Quartu, arrivati sul posto, sono alla ricerca dell’aggressore. Si tratterebbe di un uomo che era in compagnia della sua famiglia. Avrebbe avuto una discussione con il giovane. Dalle parole si è passati ai fatti: ha afferrato un coltello e colpito il rivale. Poi si è allontanato.

Un’ambulanza diretta verso il parco acquatico per i primi soccorsi ha poi avuto un incidente: nello scontro con un'auto sono rimaste ferite tre persone. Dal 118 hanno dovuto inviare sul posto un altro mezzo di soccorso e alla fine, per accorciare i tempi, è decollato l’elicottero che ha trasportato il giovane accoltellato al Brotzu.

© Riproduzione riservata