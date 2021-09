Proseguono i lavori per l'organizzazione dell'open day che si svolgerà domani a Quartu Sant’Elena, evento aperto a tutti coloro che ancora non hanno fatto il vaccino e desiderano ricevere la prima somministrazione.

Appuntamento domani, dalle 18 alle 23, nella centralissima piazza Santa Elena.

Saranno venticinque i medici e gli infermieri di ATS Sardegna impegnati nell'iniziativa, distribuiti tra le nove postazioni di anamnesi, le 4 postazioni dedicate all'inoculazione delle dosi e i 3 punti per l'accettazione e la registrazione dei cittadini, cui si aggiungeranno i volontari delle associazioni messi a disposizione dal Comune di Quartu, per un totale di circa 80 persone coinvolte.

Saranno invece due la ambulanze presenti in piazza dotate di personale del 118 pronto ad intervenire per qualsiasi emergenza sanitaria.

Sarà possibile vaccinarsi senza prenotazione, presentandosi all'accettazione con un documento d’identità in corso di validità e con tessera sanitaria o codice fiscale o codice STP per tutti gli stranieri temporaneamente presenti nell'Isola.

L'evento è dedicato a cittadini di tutte le età, al di sopra dei 12 anni; i minori dovranno esser accompagnati dai genitori.

L’iniziativa, resa possibile attraverso la collaborazione del personale sanitario messo a disposizione dall’Ats, sarà caratterizzata da momenti di intrattenimento musicale e dalla possibilità, per tutti coloro che si vaccineranno, di usufruire di un buono consumazione da 5 euro da utilizzare negli esercizi commerciali presenti nella Piazza.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata