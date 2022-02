A Quartu è sempre più tolleranza zero nei confronti di chi inquina abbandonando sul territorio comunale rifiuti o deturpando l’ambiente. Negli ultimi giorni gli agenti del Corpo di Vigilanza Ambientale hanno esaminato a Flumini, in località Sa Tanchitta, un’ampia discarica per recuperare documenti tali da consentire di risalire ai responsabili. Le indagini hanno dato i loro frutti e i trasgressori sono stati identificati. Hanno dovuto ripulire la zona e differenziare in modo corretto i rifiuti. Inoltre oggi è stata notificata loro la sanzione di 500 euro.

“La stragrande maggioranza dei quartesi – spiegano dal Comune - smaltisce quotidianamente e diligentemente. Se anche quella piccola parte di indisciplinati si allineasse, da una parte avremmo una città più pulita e dall’altra la percentuale di raccolta differenziata salirebbe ulteriormente”.

(Unioneonline/s.s.)

